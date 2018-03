Ambiente: oltre 700 valutazioni elettromagnetiche Arpa nel 2017

Trieste, 1 mar - Nel 2017 Arpa ha effettuato oltre 700 valutazioni del campo elettromagnetico in Friuli Venezia Giulia. Questa attività, svolta dalla struttura deputata alla protezione dall'inquinamento elettromagnetico, composta da 8 tecnici specializzati, è in costante crescita per la continua evoluzione delle tecnologie e il progressivo potenziamento degli impianti per la connessione in mobilità.Delle 700 valutazioni, informa una nota Arpa, 398 sono verifiche del campo elettromagnetico effettuate con modellizzazione al calcolatore su installazioni di antenne telefoniche, antenne radio/tv, linee elettriche o verifiche di progetti illuminotecnici. Sono invece 319 i controlli sperimentali, cioè interventi di misurazione del campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (oltre 2.000 misure) effettuati sul territorio, sia per iniziativa diretta di Arpa sia su richiesta di Comuni o Regione.Arpa già dall'anno 2000 ha messo in campo professionalità e competenze dedicate alla protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, sia studiando e controllando le fonti di pressione (antenne radio e tv, antenne per la telefonia mobile, altri impianti radioelettrici per telecomunicazione, linee elettriche per il trasporto e la distribuzione dell'energia, etc.) sia monitorando lo stato dei livelli di campo con misurazioni dirette.La struttura svolge anche una importante attività di formazione, informazione e consulenza agli enti pubblici, nonché di formazione della popolazione ad un uso più consapevole delle nuove tecnologie tenendo conto dei vantaggi e dei rischi che esse comportano.ARC/ARPA/Com