Ambiente: piano d'azione della regione per acquisti verdi

Trieste, 24 feb - La Giunta regionale ha approvato il Piano d'azione per gli acquisti verdi, il 'Green public procurement' per il Friuli Venezia Giulia per il triennio 2018-2020.Questo strumento - che include anche le attività di formazione del personale regionale responsabile degli acquisti - nasce dalla consapevolezza della connessione che esiste tra i problemi ambientali e il modo di vivere, con la gestione delle risorse naturali, e dal fatto che i beni di consumo, le abitazioni, gli spostamenti e i prodotti alimentari sono tra gli elementi responsabili di parte dell'impatto ambientale, delle emissioni di gas serra, dell'inquinamento, dello sfruttamento dei terreni e della produzione dei rifiuti.In questo contesto la scelta di 'comperare verde' sottintende l'utilizzo di quei beni che hanno un impatto ridotto sull'estrazione di materie prime, sulle emissioni del ciclo produttivo, sul consumo di acqua ed energia.Introdurre gli acquisti pubblici verdi significa rivolgersi al mercato in maniera diretta, coinvolgendo le imprese in un percorso di miglioramento e di innovazione in chiave ambientale, orientando le produzioni e le filiere produttive verso una conversione ecologica che stimoli anche lo sviluppo di filiere locali, nell'ottica della economia circolare.Per il triennio 2018-2020 il Piano d'azione per il Gpp del Friuli Venezia Giulia si pone quattro obiettivi prioritari: l'introduzione dei criteri ambientali minimi per tutti gli acquisti di beni, servizi e opere per i quali sono stati definiti; il rafforzamento e l'estensione del campo di intervento degli acquisti verdi a settori strategici, con la possibile inclusione dei criteri sociali; la diffusione degli acquisti verdi sul territorio regionale, anche attraverso l'accompagnamento dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio; la razionalizzazione dei consumi, la diffusione dei comportamenti virtuosi e lo scambio di buone pratiche.Per raggiungere obiettivi e risultati già definiti sono inoltre previste azioni di carattere trasversale, che interessano più settori, destinate a rafforzare il perseguimento degli obiettivi del piano attraverso la diffusione di informazioni, e la promozione di forme di incentivazione all'adozione dei criteri ambientali.La Direzione centrale ambiente ed energia comunicherà annualmente alla Giunta regionale gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione e sui risultati raggiunti. ARC/CM