Ambiente: progetto EnergiaFvg vince Premio Pa Sostenibile

Il sistema della Regione favorisce le tecnologie greenTrieste, 15 mag - Il Progetto EnergiaFvg è stato insignito del Diploma di merito del Premio Pa Sostenibile, conferito oggi a Roma nell'ambito del ForumPa 2019.Un riconoscimento che, come ha spiegato l'assessore regionale alla Funzione pubblica ritirando il Premio, è stato assegnato a uno dei pochi casi in cui la tecnologia ha "contaminato" positivamente l'ambiente favorendo, attraverso il supporto della Regione, l'adozione di soluzioni a basso impatto ambientale sia da parte dei cittadini sia delle imprese. Ancora una volta, la Regione Friuli Venezia Giulia si distingue a livello nazionale per l'utilizzo innovativo di sistemi informatici e di analisi dei dati a favore dei cittadini e, come in questo caso, dell'ambiente.EnergiaFVG è lo strumento che consente l'attuazione del Piano energetico regionale (Per), il quale punta a tutelare il patrimonio ambientale storico e culturale del Friuli Venezia Giulia, orientando il sistema economico e i cittadini verso il ricorso a tecnologie pulite, al fine di ridurre i costi energetici e le emissioni di inquinanti.Nell'ambito di EnergiaFvg, la Regione ha sviluppato un sistema di gestione dei dati contenuti nei catasti online degli attestati di prestazione energetica (Ape), degli impianti termici e delle diagnosi energetiche, ha creato il portale EnergiaFvg (il punto di riferimento regionale per la divulgazione di informazioni in materia di Energia) e varato una Finanza energetica che concede contributi per l'efficientamento e l'ammodernamento degli impianti.Grazie a questa iniziativa la Regione mette quindi in campo contributi e strumenti per favorire l'efficienza energetica degli edifici e l'uso delle fonti rinnovabili bilanciati sulle reali esigenze del territorio, grazie alla conoscenza capillare e immediata di consumi, tipologie e stato degli impianti, prestazioni energetiche degli immobili e dei risparmi conseguiti. ARC/MA/ppd