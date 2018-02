Ambiente: proposta per area filtro lungo Timavo in zona Lisert

Trieste, 23 feb - Un'area di rispetto ambientale tra la zona industriale del Lisert e il sito Natura2000 che si estende dal Carso alla foce del Timavo.È quanto propone la Giunta regionale che, al fine di una miglior conciliazione tra le esigenze di tutela ambientale e di sviluppo industriale, ha definito l'ipotesi progettuale per dare chiarezza all'assetto territoriale dell'area produttiva monfalconese.La proposta è frutto di un confronto con il Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese, l'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone e il Comune di Monfalcone che sarà oggetto di un successivo accordo.Analogamente a quanto già fatto nella zona industriale dell'Aussa Corno tra gli insediamenti produttivi e l'area lagunare, verrà creata un'area filtro verso il Timavo, dove lo sviluppo della zona industriale e dell'area portuale potrebbero ripercuotersi negativamente su habitat e specie di interesse comunitario presenti, ma anche sulle attività turistiche e diportistiche lungo il fiume e presso il Villaggio del Pescatore.In tale area cuscinetto, che non va intesa come una zona naturalistica protetta ma come un'area di rispetto ambientale interna a zone con diversa destinazione urbanistica (prevalentemente industriale e logistica), potranno essere eseguiti interventi ecologici, garantendo al contempo progetti strettamente funzionali alle attività industriali, quale, ad esempio, il previsto potenziamento della linea ferroviaria.L'area di rispetto ambientale esistente, estesa per circa 8 ettari, verrà ampliata di ulteriori 20 ettari a fronte di 90 ettari utilizzabili per l'ampliamento delle attività industriali, portuali e logistiche. In questo modo si dà certezza di sviluppo alle attività produttive e si tutela un'area naturale importante e frequentata sia da cittadini che da appassionati, ponendo fine ad una situazione di incertezza che aveva coinvolto alcune attività produttive nel recente passato. ARC/SSA/fc