Ambiente: Regione punta a nuova deperimetrazione Sin Ts

Trieste, 17 apr - La Regione punta a una nuova deperimetrazione del Sin (Sito di interesse nazionale) di Trieste: il tema sarà oggetto di un incontro in programma nelle prossime settimane con il ministero dell'Ambiente.E' quanto si è appreso dall'Amministrazione regionale, attraverso l'assessore ad Ambiente ed Energia, durante il question time di oggi in Consiglio regionale.Nell'agenda dell'incontro romano tre saranno i temi: le condizioni per l'utilizzo dei fondi stanziati dall'Accordo di programma del 2012 per le aree escluse dal Sin; la ridefinizione delle competenze nell'ambito dell'Accordo a seguito della liquidazione dell'Ezit (Ente zona industriale di Trieste) e della soppressione della Provincia di Trieste; la modifica dell'Accordo di programma stesso. Con quest'ultima si punta a consentire alla Regione (o chi per lei) di agire direttamente in via sostitutiva nelle aree potenzialmente non contaminate e di recuperare le spese sostenute in base a quanto previsto dal decreto legislativo 152 del 2006.A seguito della deperimetrazione del Sin di Trieste e del passaggio di competenze dal ministero alla Regione sulle aree deperimetrate, da marzo 2018 - ha reso noto l'assessore in Aula - sono stati gestiti undici procedimenti con la conseguente restituzione dei suoli per cinque siti e la chiusura per altri due siti. ARC/PPH/dfd