Ambiente: Regione vicina ai Comuni nella vicenda di Pecol dei Lupi

Cormons, 31 gen - La Regione è pronta a fare la propria parte nella vicenda relativa alla discarica di Cormons "Pecol dei Lupi", in linea con quanto fatto finora e come ribadito dall'Assessore regionale all'ambiente.È questo l'esito della riunione convocata oggi dal Comune di Cormons in municipio e che ha registrato la partecipazione di tutti i Comuni dell'area isontina, in un confronto giudicato estremamente costruttivo.Nelle more di una risoluzione giudiziaria della vicenda, dopo il rifiuto da parte della proprietà dell'area di accogliere l'offerta di indennizzo con cui la Regione ha tentato di definire in via stragiudiziale il contenzioso, l'amministrazione regionale, sentite le richieste del territorio, ha dato la massima disponibilità all'immediata verifica giuridica e finanziaria per cercare nel prossimo assestamento di bilancio le giuste soluzioni per venire incontro ai Comuni.Per contro, la Regione ha richiesto a Isa Ambiente srl di porre in atto tutte le soluzioni tecniche per ridurre i costi della raccolta e smaltimento del percolato, salvaguardando comunque la sicurezza ambientale.Secondo l'amministrazione regionale il livello del contenzioso si trascina da troppi anni e pertanto resta ferma la volontà politica di trovare la soluzione tecnica e giuridica più corretta a garantire la posizione delle amministrazioni pubbliche coinvolte. ARC/SSA/ep