Ambiente: Scoccimarro, a Spilimbergo attenzione massima su emissioni

Udine, 10 gen - "Al momento posso parlare solo dei documenti presentati ufficialmente alla Regione e quindi ritengo di non esprimermi su ampliamenti o nuove attività nel settore relativamente all'incenerimento dei rifiuti speciali a Spilimbergo. Posso confermare che tra qualche giorno scadranno i termini per la presentazione da parte di Ecomistral delle integrazioni richieste dalle strutture regionali in merito al procedura di screening di Via per la modifica dell'Aia".Così l'assessore alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro a margine dell'incontro tenutosi oggi nella sede della Regione di Pordenone con l'associazione "Aria pulita Spilimbergo" assieme al consigliere regionale Alessandro Basso.L'esponente della Giunta ha ribadito come "le decisioni in questo caso verranno prese da tecnici e funzionari regionali e un'intromissione politica oltre che inopportuna sarebbe anche perseguibile: infatti gli uffici valutano le richieste in base alle norme vigenti in materia di rifiuti"."Questo non vuol dire di certo che la giunta farà da spettatore: la nostra visione ambientale - ha aggiunto Scoccimarro - prevede di abbattere le emissioni atmosferiche e ho predisposto anche dei capitoli di bilancio con l'obiettivo 'rifiuti zero'. In questo caso, assieme agli uffici, siamo già a lavoro per predisporre per le autorizzazioni di competenza regionale parametri più stringenti qualora su una stessa area geografica insistessero più sorgenti emissive impattanti: come noto l'aria non conosce confini fisici né amministrativi". ARC/Com/ep