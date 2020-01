Ambiente: Scoccimarro, bene qualità aria Fvg ora Stati Generali

Trieste, 2 gen - "I dati sulla qualità dell'aria della nostra regione si confermano buoni nella media e migliori delle regioni e Paesi limitrofi, ma proprio per questo è mia intenzione continuare a investire energie per portare a termine quanto prima l'organizzazione degli Stati generali dell'Ambiente della Euroregione adriatica e della Mitteleuropa. L'ambiente non conosce confini geografici ed è necessario condividere e proporre buone pratiche amministrative e culturali perché ormai non basta più essere un puntino verde in mezzo a tanti gialli e/o rossi".È quanto ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro commentando i dati diffusi da Arpa FVG sulla qualità dell'aria in Friuli Venezia Giulia nel 2019."Sono confortanti i dati divulgati oggi da Arpa FVG - ha aggiunto l'assessore -, poiché evidenziano come le polveri siano ormai da anni in diminuzione, mentre l'ozono continua a essere un problema per la salute delle categorie più sensibili come bambini e anziani. L'ozono, infatti, proviene da sorgenti diffuse e può subire fenomeni di trasporto anche notevoli"."La riduzione di questo inquinante richiede pertanto misure strutturali applicate in maniera coordinata a livello transnazionale, finalizzate al contenimento delle emissioni dei suoi precursori. Sarà questo - ha concluso - uno degli obiettivi che vorrei fossero assunti nella Carta di Trieste e che proporrò alle Regioni e ai Paesi presenti agli Stati Generali nel 2020". ARC/COM/cca/pph