Ambiente: Scoccimarro, condivisi progetti con Allianz Pallacanestro Ts

Trieste, 16 gen - "Un incontro informale ma proficuo": così l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha definito il colloquio avuto stamani con il presidente dell'Allianz Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci."Abbiamo condiviso idee e progetti che coinvolgono questa eccellenza cittadina dello sport sui temi ambientali - ha reso noto Scoccimarro - allo scopo sfruttare il numero più alto di canali di comunicazione per sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche dell'eco-sostenibilità"."Al presidente Ghiacci ho illustrato in primis le iniziative già avviate dalla Regione sul tema, in particolare del "tifo pulito". Il regolamento - ha fatto sapere l'assessore - è quasi pronto ed entro due settimane potremo finalmente aprire gli "sportelli" per ricevere i progetti delle associazioni di tifosi e delle società sportive".Scoccimarro ha infine riferito che con Ghiacci è stato condiviso un progetto comunicativo ambientale "nel quale - ha spiegato l'assessore - vorrei coinvolgere sia il gestore dei rifiuti che appunto la società di basket con i suoi giocatori, mentre in un incontro con il Comune di Trieste - ha concluso - sarà da affrontare il tema dell'efficientamento energetico dell'Allianz Dome". ARC/COM/pph