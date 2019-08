Ambiente: Scoccimarro, "delega Sviluppo sostenibile è segnale forte"

Trieste, 2 ago - "Il Friuli Venezia Giulia ha avviato, nello scorso dicembre, il proprio percorso di redazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Un percorso che tanto a livello locale che a livello globale è indispensabile e indifferibile concretizzare, con azioni virtuose che siano in grado di mitigare l'effetto serra ed evitare i danni provocati dai cambiamenti climatici".Così l'assessore Fabio Scoccimarro tiene a sottolineare la nuova delega e quindi denominazione del suo assessorato alla "Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile"."Tre parole, difesa e sviluppo sostenibile, che segnano un primo passo, un segnale forte, una stella polare che possa indicare la giusta rotta a tutta la regione, dai privati alla pubblica amministrazione. Basti pensare alla tempesta 'Vaia' - ricorda Scoccimarro -, 15 milioni di alberi abbattuti, danni per miliardi di euro. Un fenomeno meteorologico estremo che, in quanto correlato ai cambiamenti climatici, sicuramente (dicono gli esperti) si ripeterà con frequenze sempre più brevi"."Non solo cambiamenti climatici quindi. Molte sono le questioni ambientali, ecologiche e sociali da affrontare: inquinamento di aria, suolo e acqua, deforestazione e desertificazione, perdita della biodiversità, elettrosmog, nuove povertà - sottolinea l'assessore -. Ecco perché Difesa dell'Ambiente e Sviluppo sostenibile, oltre al tema energetico, sono temi prioritari per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Attenzione dimostrata anche in fase di assestamento, con il budget totale della direzione arrivato a quasi 100 milioni di euro, cui vanno aggiunti gli oltre 100 milioni destinati al Commissario per il dissesto idrogeologo e i quasi 450 milioni di euro destinati nel triennio alla Protezione civile". ARC/PPD/com