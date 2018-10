Ambiente: Zannier, progetto scuola Casiacco porta natura in aula

Udine, 13 ott - "Fare in modo che i bambini tornino alla natura, la vivano e imparino ad apprezzarla e a rispettarla, è un progetto raro e prezioso che in una comunità come questa è possibile grazie all'incontaminato paesaggio di cui siamo fruitori: occorre trasmettere con orgoglio quanto di eccezionale si può organizzare in un posto spesso ricordato solo per essere periferico".Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali Stefano Zannier, partecipando alla presentazione del progetto finanziato con fondi regionali "Atelier arte e natura in Val d'Arzino" nel quale i giovani studenti della scuola dell'infanzia Antonio Marin di Casiacco potranno, parallelamente alla normale attività scolastica, sviluppare creatività, immaginazione e curiosità esplorando da diversi punti di vista le molteplici possibilità e i linguaggi che la natura della Valle offre."Il rispetto per l'ambiente si impara da piccoli e il primo passo per tutelare la natura è conoscerla: progetti e iniziative come quella organizzata a Casiacco sono un vanto che le più grandi e servite cittadine della nostra regione possono invidiare", ha aggiunto Zannier, ringraziando genitori, alunni e insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Travesio e l'Amministrazione comunale di Vito D'Asio, rappresentata in primis dal sindaco Piero Gerometta. ARC/EP/fc