Amianto: Scoccimarro, entro 2018 erogazione contributi approvati

Trieste, 13 nov - "L'obiettivo della Regione è pagare quest'anno tutti i contributi relativi all'amianto le cui rendicontazioni siano pervenute entro settembre, in linea con le previsioni del regolamento e stante la prossima chiusura dell'esercizio finanziario".Lo ha dichiarato l'assessore all'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, nel corso del question time in Consiglio regionale, precisando che "la Giunta dedica la massima attenzione al tema e, a questo proposito, saranno circa 2,5 milioni di euro i fondi a bilancio a disposizione di cittadini e imprese per le problematiche legate all'amianto"."Attualmente - ha concluso Scoccimarro - le criticità emerse inizialmente sono state risolte incrementando il personale preposto al pagamento dei contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto da parte dei privati cittadini e, grazie alla nuova organizzazione, si sta procedendo celermente al pagamento dei contributi positivamente rendicontati".