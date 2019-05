Amministrative: alle 12.00 in Fvg ha votato il 21,91 per cento

Udine, 26 mag - Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle ore 12.00 per le elezioni amministrative nei 117 Comuni chiamati al voto. In Friuli Venezia Giulia su un totale di 310.209 elettori hanno votato in 67.967, ovvero il 21,91 per cento.Nei 13 Comuni al voto nel territorio della ex in provincia di Gorizia su 26.509 aventi diritto hanno votato 6.409 (24,18 per cento); nei 15 Comuni della ex provincia di Pordenone su 49.675 elettori i votanti sono stati 9.676 (19,48 per cento); nei 3 Comuni della ex provincia di Trieste su 7.826 elettori i votanti sono stati 1.646 (21,03); infine negli 86 Comuni della ex provincia di Udine su 22.6199 aventi diritto hanno espresso il voto 50.236 elettori (22,21 per cento).Nelle consultazioni del 2014, in cui i Comuni al voto erano stati 131, il dato di affluenza regionale alle ore 12 era stato del 21,07 per cento. In testa per affluenza, allora come oggi, i Comuni della provincia di Gorizia. ARC/EP/ppd