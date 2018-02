Anno del cibo italiano: 3 eventi del Fvg nel calendario nazionale

Udine, 20 feb - Friuli Doc, Gusti di frontiera e Barcolana sono i tre eventi del Friuli Venezia Giulia che sono stati inseriti nel calendario nazionale delle iniziative di maggior rilievo in occasione di "2018 Anno del cibo italiano", indetto dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (Mibact) insieme al ministero dell'Agricoltura per fare conoscere la produzione eno-gastronomica e la cucina italiana nel mondo e renderle grandi attrattori turistici del Paese.



Per la Regione si tratta di un'occasione particolarmente importante per valorizzare tre manifestazioni che hanno dimostrato di saper promuovere cibo e prodotti dell'agroalimentare grazie a una forte identificazione con qualità, storia e cultura del territorio.



In occasione dell'Anno del cibo Mibact e Mipaf ettueranno una completa ricognizione di prodotti agricoli e agroalimentari di eccellenza, ricette della cultura alimentare e culinaria dei territori italiani, circuiti di offerta enogastronomica: interventi, questi, funzionali anche al rafforzamento di itinerari interregionali turistici, in coerenza con il lavoro già realizzato con il 2016 Anno dei Cammini e il 2017 Anno dei Borghi.



Per la Regione è dunque importante che il Friuli Venezia Giulia partecipi di un grande evento che verrà strutturato anche per costituire una campagna di comunicazione sul brand Italia, legato ai suoi prodotti agricoli e agroalimentari unici ed inimitabili e alla biodiversità del territorio. ARC/EP