Associazioni: Regione presente a inaugurazione sede Ana a Venzone

Udine, 9 feb - L'assessore regionale alle Finanze ha preso parte oggi a Venzone, nella caserma "Manlio Feruglio", sede dell' 8°reggimento Alpini Venzone, alla cerimonia organizzata dalla Sezione Associazione Nazionale alpini (Ana) di Gemona per la consegna del gagliardetto al 8°reggimento e per l'inaugurazione della nuova sede del gruppo. La cerimonia si è tenuta prima dell'assemblea ordinaria della Sezione Ana presieduta da Ivo Del Negro, occasione nella quale a nome della Regione l'assessore ha ribadito la preziosa opera di tutela e garanzia di sicurezza per il territorio regionale e nazionale. ARC/ep