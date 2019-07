Ater: Fedriga, più risorse per garantire alloggi ai cittadini

Trieste, 29 lug - "Oggi si concretizza una riforma mirata al risparmio e alla definizione di una migliore organizzazione del sistema delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater). Inoltre, eviteremo che siano dei direttori senza alcun avallo popolare a decidere quali politiche abitative attuare in Friuli Venezia Giulia. Con questo provvedimento riusciamo finalmente a dare autonomia ai diversi territori attraverso i presidenti e i consigli di amministrazione della Ater, che avranno il ruolo di indicare gli indirizzi politici inerenti alle esigenze della casa nella nostra regione, mentre prima era tutto demandato alla burocrazia".Questo il commento del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge di riforma della governance delle Ater.Il governatore ha evidenziato che "con la diminuzione del numero di Ater e i direttori unici di Trieste-Gorizia e Pordenone-Udine si concretizzerà un notevole risparmio economico e verrà avviata un'ottimizzazione gestionale. Questo provvedimento permetterà, inoltre, di ridurre le attività delle Ater non direttamente collegate alla costruzione o manutenzione degli alloggi e di utilizzare quindi tutte le risorse disponibili per garantire nuove opportunità di alloggio ai cittadini della nostra regione". ARC/MA/fc