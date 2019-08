Ater: Pizzimenti, nominati i 4 presidenti e i componenti dei cda

Trieste, 28 ago - La Giunta, su indicazione dell'assessore alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, ha approvato lo schema degli statuti delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) e ha nominato i componenti dei loro consigli di amministrazione.



Per quanto riguarda le posizioni apicali, Riccardo Novacco è stato indicato quale presidente dell'Ater di Trieste, Giorgio Michelutti di quella di Udine, Giovanni Tassan Zanin di quella Pordenone e Fabio Russiani di quella di Gorizia.



In merito, Pizzimenti ha evidenziato come "con il ripristino dei cda si completa il percorso di riforma della governance del sistema dell'edilizia residenziale pubblica nella nostra regione, che consentirà il rilancio e l'efficientamento delle Ater e aumenterà il dialogo con il territorio. In tale modo restituiamo infatti al territorio un peso rilevante nella gestione delle Ater, che prima era affidata a figure tecniche, le quali dovevano assumere in alcuni casi anche decisioni di tipo politico".



L'assessore ha spiegato che "questa riforma ha permesso di accorpare l'Ater di Udine e quella di Tolmezzo, con il mantenimento del presidio territoriale nell'area montana, che consentirà di ridurre i costi di gestione e di aumentare i servizi agli utenti. Questa riforma garantisce quindi la rappresentatività territoriale sia attraverso la nuova governance, sia con i tavoli territoriali e con la presenza dei sindaci nelle commissioni di valutazione dei requisiti per l'ottenimento degli alloggi. I primi cittadini sapranno quante e quali persone accederanno alle case popolari sul territorio e potranno quindi avere un quadro chiaro e aggiornato della situazione nel proprio Comune".



Il presidente dell'Ater di Trieste, Riccardo Novacco, è nato nel 1959 e nel corso della propria carriera ha svolto mansioni di direzione e consulenza amministrativa e gestionale ricoprendo, tra le altre, le cariche di presidente e commissario straordinario nell'Ente autonomo Fiera di Trieste e di presidente della Porto Vecchio srl. Ha inoltre fatto parte dei consigli di amministrazione dell'Ente zona industriale di Trieste (Ezit), del Consorzio Promotrieste e di altre società. Gli altri due componenti del cda sono Paola Sgai e Daniele Mosetti.



Il presidente dell'Ater di Udine, Giorgio Michelutti, è nato nel 1957 ed è dottore commercialista iscritto all'albo anche dei periti del Tribunale e dei revisori di enti cooperativi. Svolge da anni attività di consulenza e assistenza relativa alle operazioni di trasformazione, fusione e conferimento di azienda o rami di azienda, oltre a consulenze in materia economico-finanziaria, tributaria e contrattualistica in relazione a piani di investimenti, budget aziendali e business plan. Nel corso della propria carriera ha ricoperto gli incarichi di vicepresidente e consigliere di amministrazione di Friulia, nonché di presidente e amministratore delegato di Friulia Sgr. Gli altri due componenti del cda sono Astrid Burelli e Lorio Murello.



Il presidente dell'Ater di Pordenone, Giovanni Tassan Zanin, è nato nel 1946. Ingegnere civile edile, da anni svolge l'attività di progettista, direttore lavori e coordinatore della sicurezza nella progettazione nell'esecuzione, oltre ad effettuare collaudi statici e tecnico-amministrativi, consulenze tecniche, stime e perizie di immobili e contabilità dei cantieri. Nel corso della propria carriera ha ricoperto gli incarichi di consigliere di amministrazione in Autovie Venete, e soprattutto consigliere dell'Ater di Pordenone in qualità di vicepresidente con deleghe, tra l'altro, in materia di edilizia, manutenzione e sicurezza. Gli altri due componenti del cda sono Angelo Sartori e Stefania Zeni.



Il presidente dell'Ater di Gorizia, Fabio Russiani, classe 1975, è avvocato e titolare da oltre un decennio di uno studio legale operante in particolare nell'ambito degli appalti pubblici. Gli altri due componenti del cda sono Tiziana Maioretto e Francesca Tubetti.