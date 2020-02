Att. produttive: al via Osservatorio Fvg coronavirus con Confindustria

Udine, 18 feb - La direzione Attività produttive della Regione e Confindustria Fvg hanno deciso di attivare, in collaborazione con la Protezione civile regionale, un Osservatorio con il compito di monitorare le conseguenze del coronavirus sull'economia reale del Friuli Venezia Giulia.Come ha spiegato l'assessore alle Attività produttive, il team cui daranno vita nelle prossime ore Amministrazione regionale e Confindustria Fvg avrà il compito di raccogliere informazioni e mappare tutte le imprese la cui operatività può essere condizionata dagli effetti della diffusione del morbo; risulta indispensabile mettere a sistema le informazioni al fine di poter avere un quadro complessivo degli effetti sulle imprese della nostra regione, così da permettere di valutare tutti gli eventuali possibili strumenti di supporto, siano essi finanziari o anche relativi agli ammortizzatori sociali, laddove necessari.Regione e Confindustria Fvg, rappresentata da Michelangelo Agrusti, nel corso dell'incontro odierno nella sede regionale di Udine che ha generato l'intesa, hanno convenuto sull'opportunità di coinvolgere anche il Governo, in particolare il ministero dello Sviluppo economico, al fine di coordinarsi rispetto alle strategie sugli strumenti, qualora necessari, da mettere a disposizione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia che già ora, come è stato evidenziato dai due interlocutori, risente dell'impatto negativo del coronavirus.La vocazione al manifatturiero e all'export espone l'economia regionale, infatti, alle conseguenze dirette e indirette dell'emergenza sanitaria internazionale, con l'abbinamento tra il danno dovuto al blocco dei traffici e la paralisi delle forniture componentistiche dalla Cina di cui si alimentano svariati comparti industriali del Friuli Venezia Giulia. ARC/PPH/gg