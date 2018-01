Att. produttive: anticipato termine domande Pmi per Bando 2.3.a.1 bis

Trieste, 12 gennaio - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato una delibera che modifica il termine ultimo per la presentazione delle domande per il "Bando 2.3.a.1 bis - Aiuti agli investimenti tecnologici delle Pmi".



La nuova scadenza per le piccole e medie imprese interessate è il 23 marzo 2018, anticipata di un mese rispetto a quella inizialmente fissata del 23 aprile 2018.



Lo scopo della modifica è evitare la sovrapposizione dei termini di presentazione delle domande tra i bandi Por Fesr 2.3.a.1bis (attualmente dal 1 febbraio 2018 al 23 aprile 2018) e 2.3.b.1bis (dal 27 marzo 2018 al 16 maggio 2018) in modo da agevolare le imprese destinatarie delle singole misure contributive nella presentazione delle domande di aiuto. ARC/PPH/ep