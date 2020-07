Att. Produttive: Bini, stagione Aprilia Marittima di successo e sicura

I lavori dei dragaggi pronti per prossima primaveraAprilia Marittima (Latisana), 4 lug - "Sarà di certo una stagione turistica diversa, forse difficile, ma il messaggio che lanciamo in piena responsabilità è che sarà per Aprilia Marittima e per il Friuli Venezia Giulia una stagione bella e sicura. La pandemia non è finita e vanno seguite tutte le precauzioni, ma è nei momenti difficili che i forti mostrano il loro valore: qui ad Aprilia operano imprenditori importanti di un comparto che ha risentito molto per la crisi e la Regione è stata al loro fianco, con norme e risorse a fondo perduto. L'alleanza con le istituzioni non verrà meno e si supererà anche questa fase difficile".E' stato questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale alle Attitvità produttive Sergio Emidio Bini per l'inaugurazione ufficiale della stagione estiva di Aprilia Marittina, "prima darsena d'Europa - come ha ricordato il presidente dello Yacht Club nato a ottobre 2019, Flavio Caramia - con oltre 2.500 posti barca". Quest'anno l'avvio ufficiale della stagione è coinciso con l'inaugurazione dell'infopoint del Comune di Latisana, che apre proprio nei locali attigui alla sede dello Yachting Club di Aprilia.Nel corso del suo intervento Bini ha toccato anche l'attesa e centrale questione dei dragaggi, importante per lo sviluppo di una località che oltre al turismo, incrementa indotto e occupazione."Ogni anno - ha rilevato l'assessore - ci troviamo ad affrontare gli stessi problemi burocratici e anche se la Regione ha messo volontà, competenze, risorse, ha stilato un cronoprogramma preciso, poi la burocrazia rischia sempre di inficiare tutto. Chi fa impresa ha bisogno di certezza e tempi rapidi. Il cronoprogramma è stato illustrato nei giorni scorsi in consiglio e la struttura regionale è impegnata a garantire che gli interventi possano essere realizzati per la primavera 2021".Da parte di Caramia, presenti all'inaugurazione i consiglieri regionali Mauro Bordin, Maddalena Spagnolo, Mauro Di Bert, Mariagrazia Santoro - sono stati espressi apprezzamenti per la serietà con cui la Direzione regionale ha affrontato la questione dei dragaggi e per come, pur nelle difficoltà, venga proseguita con serietà la procedura. ARC/EP