Att. produttive: Carnia industrial park da' spinta a crescita montagna

Tolmezzo, 15 mag - Un esempio virtuoso, vigilato dall'amministrazione regionale, in grado di offrire servizi reali e concreti per lo sviluppo del settore manifatturiero e della montagna friulana. Così l'assessore regionale alle Attività produttive ha definito il Carnia industrial park, la cui assemblea dei soci si è riunita oggi a Tolmezzo per l'approvazione del bilancio di esercizio.Alla presenza del presidente e del direttore della società, dei rappresentanti delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio nonché di altri soci, l'esponente dell'esecutivo ha posto in evidenza la capacità progettuale nonché di gestione efficace e tempestiva delle opere pubbliche realizzate dal centro carnico. Questo metodo operativo, ha ricordato la Regione, consentirà anche in futuro al Consorzio di accedere alle specifiche linee di finanziamento regionali dedicate a questo settore.Sono inoltre state ricordate le buone performances messe a segno da Carnia Industrial park, i cui numeri di bilancio denotano non solo una gestione manageriale della struttura ma soprattutto una crescita del numero delle imprese e degli occupati. Elementi questi che hanno permesso alla montagna friulana di tenere il passo, di far fronte alla crisi e soprattutto di portare benessere alla collettività locale.La Regione ha poi ricordato gli investimenti compiuti a favore dei consorzi industriali, che ammontano a complessivi 18 milioni di euro, credendo e scommettendo quindi sui progetti presentati. Quindi è stata assicurata la massima attenzione alle iniziative che consentano al Friuli Venezia Giulia di diventare un grande innovation center con i consorzi impegnati a svolgere il ruolo di sentinella affinchè le diverse esperienze possano prendere piede e consolidarsi. Infine l'esponente dell'esecutivo ha ricordato che nel secondo semestre dell'anno diventeranno operative le scelte a favore dell'imprenditoria in area montana, attraverso l'azzeramento dell'Irap e il credito d'imposta, stimolando cosi gli investimenti in questa zona della regione.Prima di partecipare all'assemblea, l'assessore ha visitato il cantiere nel quale verrà realizzato il centro logistico di Tolmezzo. Al momento su un'area della superficie complessiva pari a quasi 40 mila metri quadrati, è stato smantellato l'amianto dal tetto dei vecchi capannoni. Con oggi ha preso il via invece l'opera di demolizione della struttura. Al suo posto verrà costruito un nuovo fabbricato con una grandezza complessiva di oltre 19 mila metri quadrati. L'investimento complessivo è pari a oltre 11 milioni di euro, di cui 8,2 provengono dalla Regione. ARC/AL/ppd