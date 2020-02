Att. produttive: su DM Elektron resta alta l'attenzione della Regione

Udine, 14 feb - L'assessore regionale alle Attività produttive, assieme alla collega al Lavoro, già lunedì fisserà un tavolo sulla vicenda legata alla DM Elektron di Buia.Nell'incontro saranno prese nuovamente in esame le proposte concrete che la Regione aveva già a suo tempo prospettato ai vertici aziendali, anche attraverso la finanziaria Friulia.Come riferisce l'assessore alle Attività produttive, quella dovrà essere l'occasione in cui fare il punto della situazione sull'intera vicenda e rivalutare le diverse possibili soluzioni da adottare, per far fronte ad un tema che la Regione sta seguendo con grande attenzione. ARC/AL