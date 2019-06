Attività produttive: Bini, Unindustria ha anticipato esigenze Pmi

Udine, 24 giu - "Unindustria Pordenone ha capito prima di altri che la crisi del 2008 non era solo economica e finanziaria ma anche l'avvio di un processo di trasformazione del fare industria e ha così anticipato tutta una serie di necessità emerse nel tessuto delle Piccole e medie imprese della nostra regione e del Paese".Lo ha commentato l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini a margine dell'Assemblea dei soci in corso al Lean Experience Factory 4.0 (LEF 4.0) di San Vito al Tagliamento.In merito al Lef 4.0, centro di formazione esperienziale e consulenza nato nel 2011 per iniziativa di Unindustria, Bini ha osservato che si tratta "di una risposta concreta alla necessità delle aziende di recuperare competitività e di sostenere un percorso di trasformazione di lungo periodo e rappresenta una scuola eccellente in grado di avvicinare l'offerta formativa con l'esigenza produttiva". ARC/EP/ppd