Attività produttive: Fedriga, fare squadra per essere più competitivi

Il governatore in vista allo stabilimento DolomiaPordenone, 3 lug - "L'Amministrazione regionale punta a una partnership con le attività produttive dell'agroalimentare per una promozione reciproca del territorio. Solo se facciamo squadra, infatti, possiamo competere con le regioni più grandi della nostra".Lo ha detto oggi a Cimolais il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della visita allo stabilimento della Dolomia in occasione dell'apertura di una nuova linea produttiva. Presente, tra gli altri, anche l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e alla montagna, Stefano Zannier.Fedriga ha ricordato come in pochi anni l'azienda sia riuscita a conquistare importanti fette di mercato "puntando - ha concluso - su quello che è tipicamente made in Italy: la qualità". ARC/GG