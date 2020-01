Aut. locali: SviluppoImpresa al centro riunione Cal domani a Udine

Trieste, 19 gen - Sarà l'intesa sullo schema di disegno di legge SviluppoImpresa il piatto forte della riunione di domani del Cal, il Consiglio delle autonomie locali, convocato a Udine alle 9.15 nella sede delle Regione di via Sabbadini. Il ddl è stato approvato in via preliminare dall'Esecutivo del Friuli Venezia Giulia nella seduta di venerdì scorso.All'ordine del giorno del Cal figurano anche tre pareri su altrettante deliberazioni della Giunta regionale: le modifiche al regolamento per l'attivazione dei tirocini extracurricolari, il regolamento sulla concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica e l'adozione definitiva del piano regionale di bonifica dei siti contaminati. ARC/PPH