Autonomie locali: Cal approva piano regionale salute mentale

Udine, 22 feb - Hanno ottenuto parere unanimemente favorevole i tre provvedimenti della Giunta regionale sottoposti all'esame del Consiglio delle autonomie locali riunitosi a Udine, inerenti le autonomie locali, la salute e il demanio marittimo.Il primo provvedimento riguardava il programma 2018-20 per l'attività di centralizzazione della Centrale unica di committenza-Soggetto aggregatore regionale. Soggetto, è stato specificato, che ha il compito di sollevare da alcune incombenze amministrative gli enti locali, e di ottenere risparmi di spesa di scala.La Centrale unica di committenza si prefigge infatti l'obiettivo di stipulare contratti inerenti beni e servizi, anche per quanto attiene alla manutenzione delle strade locali e delle mense scolastiche. Tra le altre competenze della Centrale, per il prossimo biennio saranno inserite anche le spese per i dispositivi di protezione personale per le squadre comunali di protezione civile, per quanto non di pertinenza della Regione, e quelle relative al trasporto scolastico.La seduta odierna è altresì stata occasione per informare il Cal sul disegno di legge in tema di semplificazione, in materia di conferenza dei servizi e di diritto all'accesso, quale modifica alla legge regionale numero 7 del 20 marzo del 2000, ovvero al testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo. Un provvedimento che mira al recepimento, com'è stato detto, del decreto Madìa, improntato alla semplificazione e all'ampliamento della trasparenza.La Regione Friuli Venezia Giulia, con la legge del 2000, è stata un'antesignana in questo ambito, ma attraverso questo nuovo articolato potrà assicurare ai cittadini ulteriori possibilità di accesso agli atti pubblici. La norma, introdurrà principi nuovi anche per quanto attiene alla Conferenza dei servizi, che si dovrà caratterizzare per la certezza dei tempi di svolgimento.Mentre per quanto attiene alle materie di competenza dell'Amministrazione, sarà assicurata al Presidente e alla Giunta regionale la possibilità di esprimere il parere finale. Il secondo provvedimento dell'Esecutivo regionale recava il nuovo Piano regionale salute mentale-infanzia, adolescenza, età adulta - anni 2018-20. Piano, già esaminato dalla III Commissione del Consiglio regionale, mentre sono stati sentiti i portatori di interesse. Elaborato con il supporto di un articolato gruppo tecnico-professionale, per la prima volta considera in forma integrata gli aspetti della salute mentale attinenti tutte le età, da quella pediatrica all'età adulta.Ponendo al centro dell'attenzione le problematiche, il ruolo della persona e il suo percorso di vita.Il Piano, individua reti di offerta sia per l'età evolutiva che per quella adulta, e alcune aree strategiche di interventi. E vuole fare fronte alle criticità emergenti e sempre più complesse che riguardano i minori, cercando di fornire risposte coordinate e di sistema. Anche attraverso ulteriori provvedimenti in fase di predisposizione.Il terzo provvedimento approvato dal Cal, recava una variante cartografica, la n.3, del piano di utilizzo del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa relativa all'area che interessa la zona denominata Sacca dei Moreri/Grado Pineta. Che sancisce il passaggio dell'ultimo tratto dell'arenile di Grado, dalle competenze della Regione al Comune.Il Cal ha infine provveduto alla designazione di un rappresentante delle Uti in seno al Gruppo tecnico regionale per la gestione del portale dello sportello unico per le attività produttive (Suap). ARC/CM