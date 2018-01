Autonomie Locali: Cal, mobilità ciclistica, salute, informazione

Udine, 22 gen - Il Consiglio delle autonomie locali (Cal), riunitosi a Udine, ha espresso parere favorevole sui tre provvedimenti proposti dalla Giunta regionale sulla mobilità ciclistica, sulle linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale e sulle le norme per favorire l'informazione degli enti pubblici. Nella riunione sono state illustrate le azioni che la Regione intende intraprendere per completare la mappatura della presenza dell'amianto sul territorio.Il Cal ha espresso parere unanimemente favorevole sugli interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa.Presente l'assessore regionale al Territorio, è stato evidenziato che si tratta di un intervento destinato a fornire un quadro di riferimento chiaro e a favorire finanziamenti e priorità di intervento, per assicurare il completamento della rete ciclabile e favorire la mobilità in bicicletta.Com'è stato ricordato, il Piano paesaggistico ha fornito una prima cornice lungo questo percorso.Ora si scende nel dettaglio, collegando le esigenze del territorio con la realizzazione del Sistema della ciclabilità diffusa, che prevede il coordinamento tra la Regione, le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, sia nelle attività pianificatorie che nelle fasi realizzative.Il progetto prevede la distinzione tra le ciclovie di interesse regionale, le reti ciclabili delle Uti e le reti ciclabili comunali.Prevede altresì il raccordo della rete di ciclabili con gli uffici pubblici, gli ospedali, i poli intermodali e contempla aree di sosta attrezzate.L'organismo consultivo del sistema delle autonomie locali ha quindi espresso parere favorevole sulle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018.Presente l'assessore regionale alla Salute, è stato rilevato che tale documento, di carattere tecnico, segue gli orientamenti e l'impostazione dell'esercizio precedente ed è improntato a favorire la piena attuazione della riforma sanitaria, assicurando attenzione anche al comparto assistenziale.Attorno a queste linee guida, le Aziende sanitarie dovranno poi sviluppare, ciascuna, i propri piani aziendali.Per il 2018, la Regione mira a sostenere maggiormente la promozione della salute e assicura più ampio spazio agli aspetti socio-sanitari, in linea con l'obiettivo di rafforzare i servizi sul territorio.(1-Segue) ARC/CM