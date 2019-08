Autonomie locali: domani Cal su risorse politiche famiglia

Udine, 4 ago - Il presidente del Consiglio delle Autonomie Locali Antonio Di Bisceglie ha convocato per domani, lunedì 5 agosto, alle 9.30 nel palazzo della Regione a Udine una riunione delle assise per deliberare su quattro argomenti iscritti all'ordine del giorno. Tra questi figura il parere sull'approvazione preliminare della delibera di giunta riguardante le risorse 2019 del fondo nazionale per le politiche della famiglia destinate al Fvg.Il Consiglio sarà chiamato quindi ad esprimersi sulla deliberazione preliminare dell'Esecutivo in merito alla definizione delle priorità di sviluppo Regione-Autonomie locali.Infine dovrà essere dato il parere sul regolamento per la concessione dei contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti di autocompostaggio o di compostaggio di comunità. ARC