Autonomie locali: domani riunione Cal a Udine

Udine, 26 feb - Si riunirà domani a Udine, nel palazzo dell'Amministrazione di via Sabbadini, alle ore 10,30, il Consiglio delle autonomie locali, per esprimere il proprio parere su due provvedimenti della Giunta regionale.Il primo si riferisce all'individuazione dei criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa.Il secondo, è inerente il regolamento di modifica del decreto del presidente della Regione relativo all'assegnazione del fondo per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, derivanti da accadimenti di natura straordinaria, o imprevedibile, e non ripetibili.Il Cal dovrà inoltre raggiungere l'intesa in merito a Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, infrastrutture, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, paesaggio e salute. ARC/CM