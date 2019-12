Autonomie locali: Roberti, supporto dalla Regione per Comune Ovaro

Ovaro, 19 dic - "Ho voluto incontrare il commissario Zossi per verificare di persona lo stato delle cose e recepire le esigenze dell'amministrazione locale, affinché siano garantiti ai cittadini tutti i servizi di competenza e la migliore funzionalità dell'ente locale".Lo ha affermato l'assessore regionale alla Funzione pubblica e autonomie locali, Pierpaolo Roberti, al termine dell'incontro nel municipio di Ovaro a seguito della sospensione del Consiglio comunale e del commissariamento del Comune il 4 dicembre scorso."La comunità di Ovaro deve sapere che la Regione c'è - ha affermato Roberti - e intende fare fronte alle esigenze che emergeranno anche nei prossimi mesi per garantire che questa fase di transizione duri il minor tempo possibile e che dalla prossima primavera si possa arrivare a una nuova amministrazione comunale".Roberti ha valutato assieme al commissario nominato dalla Regione, Silvia Zossi, le iniziative e i passi necessari per traghettare l'ente ad una nuova consultazione elettorale necessaria dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali."In questo periodo sarà compito dell'Amministrazione regionale - ha precisato l'assessore - dare un supporto concreto al commissario: tra le prime richieste emerse in questo incontro vi è il tema degli spazi assunzionali. Oltre a ciò garantiremo aiuto - ha aggiunto Roberti - rispetto a progetti che il Comune ha già avviato". ARC/CM/ep