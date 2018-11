Banche: Zilli, Bcc presidio finanziario importante per Fvg

Approvato statuto tipo per le sei banche di credito cooperativoTrieste, 10 nov - Recepita la valutazione positiva della Banca d'Italia, la Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, lo statuto tipo per le sei banche di credito cooperativo (Bcc) aventi la sede legale in Friuli Venezia Giulia e aderenti al gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca."Le Bcc - ha evidenziato Zilli - hanno un grande valore per la nostra regione, costituendo di fatto un presidio finanziario importantissimo per le realtà locali. In questo senso, l'Amministrazione regionale, per quanto di sua competenza, vigilerà sull'iter di riassetto del sistema a seguito delle recenti riforme nazionali e garantirà il necessario supporto alla semplificazione delle procedure"."La Giunta, anche in questa fase di creazione dei gruppi bancari cooperativi nazionali, si dimostra vicina alle banche del territorio, auspicando che le stesse - ha concluso l'assessore - non vengano snaturate dalla riforma ma mantengano il loro ruolo di banche di comunità".ARC/COM/fc