Barcolana 50: Bini, evento che esalta potenzialità Fvg

Trieste, 14 ott - "Oggi il Friuli Venezia Giulia ha manifestato la sua eccezionale potenzialità e Trieste ha vinto sotto tutti i punti di vista: l'imbarcazione Spirit of Portopiccolo ha regatato alla grande in una stupenda giornata in cui si è registrato il record di iscrizioni a coronare la cinquantesima edizione della Barcolana, un evento che supera i confini nazionali e va anche oltre lo sport, mostrando tutta la forza che questa regione ha in una dimensione internazionale".Così l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, che ha seguito in mare la 50. edizione della regata dei record: con 2.689 partecipanti si è confermata la regata più affollata del mondo."Una giornata di grande sport con una partecipazione straordinaria rendono al meglio Trieste e il Friuli Venezia Giulia, un superbo spettacolo che abbiamo il dovere di valorizzare al massimo: la Regione è al lavoro attraverso PromoturismoFvg", ha aggiunto Bini, che ha seguito la regata assieme al presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, e al direttore di PromoturismoFvg, Lucio Gomiero.Lo stand di Promoturismo nel Villaggio Barcolana è stato inaugurato venerdì scorso alla presenza di molti sportivi e ha registrato alto numero di visite."La dimensione dello sport sarà una delle strategie portanti della promozione turistica: oggi è una giornata meravigliosa che ci consegna una cartolina alla quale PromoTurismoFvg vorrà fare da francobollo per diffonderla in tutto il mondo", ha commentato Gomiero. ARC/EP/fc