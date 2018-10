Barcolana 50: Fedriga, confermata vocazione internazionale Fvg

Trieste, 14 ott - "Per questa cinquantesima edizione la Barcolana si è superata in numeri, qualità agonistica, eventi collaterali e suggestione: in una giornata di sole e di vento perfetti, l'emozione delle vele da record nel golfo è stata grande e la Regione è orgogliosa di sostenere una manifestazione che rispecchia e valorizza la vocazione internazionale e marinara di Trieste".Lo ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga al termine della regata, che ha seguito dalle Rive e dal palazzo della Regione per ammirare il passaggio delle Frecce Tricolori.Fedriga ha ringraziato per il saluto a Trieste e alla Barcolana la Pattuglia acrobatica nazionale, nonché le Forze dell'Ordine, la Protezione civile regionale e tutti coloro i quali si sono prodigati per garantire lo svolgimento in totale sicurezza del grande evento popolare. ARC/EP/fc