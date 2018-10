Barcolana 50: Scoccimarro, vittoria all'insegna di ZeroImpact

Trieste, 14 ott - "Anche per velisti che hanno vinto decine di titoli del mondo tagliare la linea della Barcolana è un'emozione straordinaria: credo potremmo creare un marchio Golfo di Trieste per diffondere a livello globale esperienze e storie dei campioni di cui possiamo vantare uno dei tassi più alti del mondo".Lo ha affermato l'assessore regionale all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha partecipato alla Barcolana 50 proprio a bordo della barca vincitrice, Spirit of Portopiccolo, assieme al sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, con un equipaggio formato da grandi campioni del Friuli Venezia Giulia quali i fratelli Benussi, Rufo Bressani, Stefano Spanghero e Alberto Bolzan."Da tre anni prendo parte alla regata con i fratelli Benussi ma mai come quest'anno c'è stata una gara così combattuta: anche su Ottica-Inn-Tempus Fugit di Kosmina c'era una potente fucina di campioni del Fvg assieme a tanti velisti di tutto il mondo", ha aggiunto Scoccimarro.L'assessore all'Ambiente ha ricordato che "chi ama il mare ama la terra" è stato il motto di quest'edizione speciale di Barcolana 50 e il tema centrale che ha attraversato l'intera manifestazione, in cui sono stati banditi totalmente i materiali plastici grazie a un progetto che ha avuto il sostegno della Regione Fvg."L'emergenza plastica nei mari e negli oceani del mondo è un problema sempre più impellente e la Regione si farà parte attiva per consentire che gli operatori, soprattutto i pescatori, ricevano sostegno per la raccolta in mare e il conferimento del materiale", ha affermato Scoccimarro, ringraziando da parte dell'Amministrazione regionale gli ambasciatori della raccolta differenziata che, con il marchio ZeroImpactEvent, hanno prestato opera di informazione nel Villaggio Barcolana. ARC/EP/fc