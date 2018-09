Barcolana: Fedriga, evento sportivo e strumento promozione Fvg

Trieste, 24 set - "La Barcolana non è solo un importante evento sportivo, ma rappresenta un grande ed efficace strumento di promozione di tutto il nostro territorio. Oggi la sfida è vedere questa cinquantesima edizione, che sarà certamente straordinaria, come il punto di partenza per il futuro di questa magnifica regata". Questo il concetto espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della conferenza stampa di presentazione della Barcolana 2018, tenuta a Trieste nella sede delle Assicurazioni Generali.



Nell'occasione, Fedriga ha confermato la volontà della Regione di "tenere altissima l'attenzione su questa regata che, grazie alla propria notorietà, permette di far conoscere Trieste e il Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo. La nostra regione è un territorio ricco di grandi opportunità, e iniziative di rilevanza internazionale come la Barcolana fungono al contempo da attrattori di turisti e di investitori, favorendo così lo sviluppo del territorio".



Il governatore ha quindi ribadito che "dobbiamo iniziare a ragionare sulla cinquantunesima Barcolana. Già a novembre ci confronteremo dunque con la Società velica Barcola Grignano per trovare il modo di sviluppare ulteriormente questa magnifica iniziativa".

ARC/MA/ep