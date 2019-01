Battisti: Fedriga, giustizia è fatta, grazie a forze di polizia

Trieste, 13 gen - "Giustizia è stata fatta: oggi finalmente si chiude la lunga latitanza di un criminale le cui azioni hanno macchiato di sangue innocente anche il Friuli Venezia Giulia. Un risultato importante, che offre alle vittime e ai loro familiari un risarcimento morale doveroso, sebbene mai sufficiente".Lo dichiara il governatore Massimiliano Fedriga, a commento dell'arresto di Cesare Battisti."Ringrazio di cuore tutte le forze di polizia che hanno condotto con successo l'operazione e in particolare - aggiunge il presidente del Friuli Venezia Giulia - il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini per la determinazione e la fermezza dimostrate in questa complessa partita internazionale". ARC/PPD/com