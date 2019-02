Benzina agevolata: Scoccimarro, pronti a difenderci da Europa

Trieste, 4 feb - L'assessore regionale ad Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro rende noto che la Commissione europea ha depositato la settimana scorsa il ricorso alla Corte di Giustizia per violazione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, con la quale si chiede all'Italia di abbandonare il regime agevolato previsto dalla legge regionale 14 del 2010."Abbiamo un mese di tempo per presentare la nostra memoria difensiva: l'intenzione - spiega l'assessore - è quella di sostenere la norma di fronte a richieste che rischiano di danneggiare un intero territorio.""L'auspicio - prosegue Scoccimarro - è che la nuova governance che emergerà dalle elezioni di maggio, e che si strutturerà nel corso del 2019, si impegni per creare un regime unico europeo di tassazione dei Paesi membri sui prodotti petroliferi.""Nel frattempo - conclude l'assessore - siamo già al lavoro con l'avvocatura della Regione per fornire elementi utili agli avvocati dello Stato al fine di tutelare la nostra autonomia e, non ultima, la nostra economia di area di confine." ARC/DFD