Bibbiano: Fedriga, Fvg prima Regione a dotarsi di misure preventive

Trieste, 25 lug - "Il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione in Italia ad intervenire con un provvedimento di prevenzione rispetto ad un tema delicato come quello connesso ai fatti di Bibbiano. Ne sono orgoglioso e spero che altre Regioni possano seguire il nostro esempio".Con queste parole il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha commentato il contenuto di un emendamento approvato oggi a maggioranza dal Consiglio regionale e ribattezzato dallo stesso Fedriga come "emendamento Bibbiano". Il provvedimento assegna 200mila euro alla realizzazione di un progetto pilota per la videoregistrazione dei colloqui o delle audizioni di minori nell'ambito dei procedimenti giudiziali, stragiudiziali e amministrativi.Come ha spiegato il governatore "i colloqui fatti a minori saranno videoregistrati e saranno inviati agli inquirenti che avranno così a disposizione non solo un verbale scritto, ma anche quanto realmente avvenuto durante il colloquio. Se questo progetto diventerà consistente e sarà diffuso, casi come questi, che hanno distrutto bambini e famiglie, non potranno più verificarsi".Fedriga ha però espresso rammarico per il voto di astensione del gruppo consiliare del Partito Democratico. "Con l'astensione il Pd esprime una responsabilità enorme su questi temi rispetto ai quali sarebbe stato il caso di far vedere l'unità di tutte le forze politiche. Mi dispiace che questa unità sia mancata e ciò costituisce un fatto politicamente gravissimo". ARC/SSA/ppd