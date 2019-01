Burgo: Rosolen, Regione al lavoro per tutelare livelli occupazionali

Trieste, 29 gen - "Un momento interlocutorio, nel corso del quale l'Amministrazione regionale e il Ministero del Lavoro hanno confermato la massima disponibilità a lavorare per garantire la continuità nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali conservativi nello stabilimento di Duino Aurisina".



Così l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen al termine dell'incontro tenutosi oggi a Roma nella sede del Ministero del Lavoro, alla presenza della proprietà della cartiera di Burgo, che ha attivato la fase amministrativa del licenziamento collettivo.



"Oggi non è stato possibile - spiega Rosolen - sottoscrivere l'accordo per assicurare la prosecuzione del percorso intrapreso volto a tutelare i lavoratori. Tuttavia, auspichiamo che le parti possano trovare un accordo nell'interesse di tutti. Ribadiamo la massima disponibilità della Regione a sostenere un percorso finalizzato alla reindustrializzazione della linea 2 dello stabilimento e, naturalmente, che garantisca tutele e protezione dei livelli occupazionali presenti nel sito". ARC/Com/ep