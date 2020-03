Caccia e pesca: Zannier, posticipate scadenze e termini bandi Feamp

Trieste, 21 mar - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier e in considerazione delle misure di contrasto alla diffusione del coronavirus stabilite dal Governo, ha deciso di prorogare le scadenze relative ai contributi per la pesca del Programma operativo Feamp 2014-20 e quelli di alcuni adempimenti per la corrente annata venatoria.Per quanto riguarda la pesca, Zannier ha spiegato che "la Regione ha accolto le richieste giunte da parte del Tavolo di coordinamento della pesca regionale, che ha dovuto sospendere gli incontri di concertazione e progettazione tra gli operatori del comparto a causa dell'attuale situazione emergenziale per l'epidemia di Covid-19".Nello specifico, sono stati posticipati al primo giugno 2020 i termini di presentazione delle domande di contributi per gli interventi previsti dai bandi della Misura 1.26 "Innovazione" e della Misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili", entrambi del Programma operativo Feamp 2014-2020.In merito alla caccia, l'assessore ha spiegato che "la Regione ha rinviato al 15 giugno le scadenze degli adempimenti che non possono essere assolti nei tempi previsti per effetto dei provvedimenti contenimento del Covid-19 da parte dei Distretti venatori e al termine dell'emergenza per le verifiche dei trofei". ARC/MA/pph