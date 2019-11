Caduti: Callari, conservare memoria per rafforzare nostra identità

Gorizia, 2 nov - "Conservare la memoria dei nostri caduti è fondamentale per rafforzare, attraverso la celebrazione di alti valori quali il senso del dovere e la libertà, l'identità della nostra comunità e il suo inscindibile legame con queste terre".Lo ha detto oggi a Gorizia l'assessore regionale al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, a margine della cerimonia dell'alzabandiera, con successiva deposizione di corone, che si è tenuta nel Parco della Rimembranza, alla presenza del sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna.Come ha sottolineato l'assessore, il significato simbolico del Parco della Rimembranza assume la medesima importanza di altri luoghi carichi di valore storico che si trovano in Friuli Venezia Giulia, anche in ragione della Medaglia d'oro al valor militare con la quale è stata decorata la città di Gorizia."Siamo una regione - ha detto Callari - che si onora del sacrificio di quei tanti caduti che su queste nostre terre persero la vita pur di consentirci di vivere in un Paese democratico".Infine l'assessore ha voluto ricordare l'impegno quotidiano nelle operazioni internazionali di pace di molti militari italiani, "il cui lavoro si pone in ideale continuità con quanto fatto da coloro i quali hanno indossato in passato quelle stesse divise". ARC/GG/dfd