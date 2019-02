Carburanti: Scoccimarro, nuova azione per salvare sconti regionali

Incontro a Roma con il sottosegretario agli Affari europei, Luciano Barra CaraccioloTrieste, 11 feb - La contestazione della Commissione europea davanti alla Corte di Giustizia per violazione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, con la quale si chiede all'Italia di abbandonare il regime agevolato previsto dalla legge regionale 14 del 2010, che consente ai residenti del Friuli Venezia Giulia di usufruire della riduzione del prezzo finale del carburante.È stato questo il tema affrontato dall'assessore regionale ad Ambiente ed Energia, Fabio Scoccimarro, nel corso dell'incontro odierno con il sottosegretario di Stato agli Affari europei, Luciano Barra Caracciolo.In merito, Scoccimarro ha rimarcato "di aver trovato da parte del sottosegretario e degli uffici preposti massima disponibilità per sostenere la linea difensiva adottata dalla Regione, che risulta assolutamente lecita".L'assessore ha quindi precisato che "le Avvocature della Regione e dello Stato ora predisporranno una memoria per tutelare l'autonomia del Friuli Venezia Giulia e, contestualmente, l'economia dell'area di confine. Inoltre, nei prossimi giorni, assieme all'assessore Fvg alle Finanze, Barbara Zilli, incontreremo i principali portatori d'interesse coinvolti nella vicenda e creeremo un tavolo di confronto con tutti gli addetti ai lavori al fine di valutare le contromisure da mettere in atto". ARC/COM/Red