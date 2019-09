Carburanti: Scoccimarro, prorogati incentivi gasolio, benzina e ibride

Trieste, 27 set - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, all'energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, ha deliberato di prorogare per tre mesi, dal primo ottobre al 31 dicembre 2019, gli incentivi regionali per l'acquisto di benzina e gasolio per autotrazione in scadenza alla fine di settembre.Le agevolazioni regionali continueranno a valere in totale 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi per il gasolio nei comuni di zona 1 (zone confinarie a contributo maggiorato), nonché 14 centesimi al litro per la benzina e 9 per il gasolio nei comuni di zona 2 (a contributo base). Confermato anche lo sconto di 5 centesimi aggiuntivi per le auto ibride quale segnale per incentivare l'acquisto di mezzi green.La delibera approvata oggi dalla Giunta è l'ultima delle quattro annuali relative a questo tema e impegna l'ultima trance dei 41,5 milioni di euro destinati dalla Regione per gli sconti carburante. ARC/MA/ep