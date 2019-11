Casa: Pizzimenti, 15,5 mln euro contributi per prima abitazione

"Soddisfatte quasi mille domande"Trieste, 22 nov - Ammontano a circa 15,5 milioni di euro i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione ai privati cittadini del Friuli Venezia Giulia per scorrere la graduatoria delle domande di contributo per interventi a favore della prima casa."Con questi stanziamenti - ha spiegato l'assessore regionale al Territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell'odierna seduta della Giunta Fedriga - daremo soddisfazione a quasi mille domande, andando così a coprire interamente il fabbisogno di contributi espresso con le richieste presentate fino al 21 marzo di quest'anno".Il finanziamento scorre le domande in attesa dalla numero 1667 alla 2668, seguendo quindi l'ordine di presentazione."Dopo questa delibera - ha precisato l'assessore - verrà dato mandato a Banca Mediocredito, gestore dei finanziamenti, di inviare ai titolari delle domande la lettera con la richiesta della documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, dando così finalmente soddisfazione e certezza - ha concluso Pizzimenti - a un significativo numero di famiglie della nostra regione". ARC/SSA/fc