Casa: Pizzimenti, complesso Ater via Flavia a Trieste riqualifica area

Trieste, 29 ago - "La realizzazione del complesso edilizio che ospita 144 alloggi in via Flavia a Trieste, che ha visto un impegno finanziario di 18 milioni di euro, conferma l'attenzione posta dalla Giunta regionale all'edilizia residenziale pubblica. Si tratta di un'opera particolarmente importante per il capoluogo regionale, perché oltre a mettere a disposizione un consistente numero di alloggi, che potranno soddisfare le molte richieste dei cittadini, favorisce anche la riqualificazione dell'intera area nella quale si trova".Lo afferma l'assessore Fvg a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell'inaugurazione dell'importante intervento edilizio."Un'opera - ha sottolineato - realizzata attraverso la sinergia tra Regione, Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste, Fondazione Caccia Burlo Garofalo e Comune di Trieste. Grazie al deciso supporto finanziario della Regione molte famiglie di Trieste potranno usufruire di un alloggio adeguato alle proprie esigenze, realizzato con i moderni standard di comfort, isolamento termico e acustico". ARC/MA/fc