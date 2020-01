Casa: Pizzimenti, consegnati sei alloggi Ater a Cervignano

Udine, 15 gen - "La casa come bene primario e diritto del cittadino è un impegno al quale questa Giunta regionale si è dedicata da subito riconoscendo in essa il primo nucleo della società".È quanto ha affermato l'assessore alle Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, che stamattina a Cervignano del Friuli ha partecipato alla consegna di sei alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Garibaldi.L'assessore si è complimentato per il lavoro svolto dall'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) di Udine che ha consentito di recuperare un fabbricato fatiscente, denominato ex casermetta e collocato in una delle vie più centrali della città, potendo così dare una nuova abitazione a sei famiglie e imprimere maggior decoro all'area. ARC/SSA/pph