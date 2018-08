Casa: Pizzimenti, prorogati di un anno direttori Ater Fvg

Tolmezzo (Ud), 24 ago - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Territorio, Graziano Pizzimenti, ha rinnovato gli incarichi degli attuali direttori generali delle Ater per ulteriori dodici mesi, ovvero fino al 31 agosto del 2019, confermando nel contempo i compensi lordi annui.Sono così stati confermati alla guida delle Ater: per l'Alto Friuli, Sandra Canciani; per l'Ater di Gorizia, Alessandra Gargiulo; per l'Ater di Pordenone, Angioletto Tubaro; per l'Ater di Trieste, Antonio Ius e per l'Ater di Udine, Riccardo Toso.Oltre a garantire, anche in collaborazione tra le Ater regionali e al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza ed economicità della gestione delle rispettive aziende, l'avvenuta liquidazione di lavori per almeno il 25 per cento dell'importo concesso dalla Regione, ovvero il completamento di almeno il 25 per cento degli interventi oggetto di concessione con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento dalla Giunta regionale, i confermati direttori generali dovranno assicurare un pronto avvio di almeno il 50 per cento dei cantieri edilizi oggetto di finanziamento, in termini di interventi, ovvero di importi.Dovranno altresì garantire, pure in questo caso anche in collaborazione con le Ater regionali e al fine di perseguire i livelli ottimali di efficienza della gestione dell'Azienda, un pronto avvio di almeno il 25 per cento dei cantieri edilizi oggetto di finanziamento, sia in termini di intervento che di importi. ARC/CM/Red