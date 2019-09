Casa: Pizzimenti, Regione presenta incentivi a fiera settore Udine

Pordenone, 13 set - La Regione sarà presente alla 65. edizione della Fiera della Casa moderna, a Torreano di Martignacco (Udine), con uno stand destinato a promuovere tra i visitatori le forme di sostegno che l'Amministrazione mette a disposizione per la realizzazione della prima casa ma anche per le ristrutturazioni e il rinnovo degli infissi.Lo ha comunicato alla Giunta regionale l'assessore a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, evidenziando che dal mese di luglio è possibile fare richiesta del contributo per la prima casa anche per le nuove costruzioni.Si tratta di un'opportunità che, come ha evidenziato l'assessore, è certamente appetibile per i visitatori di una rassegna ormai storica che ha segnato lo sviluppo delle manifestazioni fieristiche a nordest.Considerato l'elevato numero di presenze di persone interessate al tema casa, quindi, la presenza di uno stand Fvg potrà essere l'occasione ideale per far conoscere gli strumenti che il Governo regionale ha inteso mettere a disposizione a vantaggio dei cittadini che intendono costruire la propria abitazione.Questa opportunità, come ha soggiunto Pizzimenti, concorrerà a sostenere il settore delle costruzioni che sta uscendo da un periodo di contrazione.Nell'ambito della rassegna, che si svolgerà dal 5 al 13 ottobre, sarà organizzato anche un convegno che si prefiggerà l'obiettivo di far conoscere, accanto alle norme sulla prima casa, gli incentivi a favore degli immobili di pregio architettonico. ARC/CM/Red