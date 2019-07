Casa: Pizzimenti, Regione supporterà Pmi esposte per efficientamenti

Trieste, 17 lug - La Regione ha già preso contatti con Confartigianato FVG per dare risposte alle Pmi che effettuano interventi di efficientamento energetico o sismico e i cui clienti abbiano optato per lo sconto immediato rimborsato tramite credito d'imposta anziché per l'utilizzo diretto della detrazione.Lo ha fatto sapere l'assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti nella fase di interrogazioni a risposta immediata dei lavori odierni del Consiglio regionale.Tra le ipotesi che si stanno valutando, così l'assessore, "c'è anche quella di rendere liquidi i crediti di imposta al minor costo possibile attraverso una soluzione che andrà valutata nel suo complesso, sia rispetto agli importi che si riterrà di mettere in gioco, sia rispetto alle modalità con cui tali fondi andranno anticipati dalla Regione e successivamente restituiti. Si faranno, infine - ha concluso Pizzimenti -, le dovute valutazioni in merito alla certezza del credito ed alla sua effettiva esigibilità". ARC/PPH/ep