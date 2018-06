Centro stampa Savogna: Rosolen, urgente incontro Regione - proprietà

"Verificheremo i contratti e la modalità di erogazione dei fondi pubblici. La vicenda deve essere portata su un tavolo nazionale"Trieste, 20 giu - "Chiederemo con urgenza un incontro tra l'Amministrazione regionale e la proprietà della società Gedi Printing, che stampa il Messaggero Veneto e il Piccolo. Contestualmente faremo tutte le verifiche del caso rispetto ai contratti in essere e alla modalità di erogazione dei fondi pubblici. C'è un aspetto che intendo puntualizzare: la vicenda del centro stampa di Savogna deve essere portata su un tavolo nazionale e non può prescindere da alcune modifiche normative, tra cui l'articolo 4 della legge Fornero. Non sono ammissibili trattative territoriali con condizioni al ribasso".Così Alessia Rosolen, assessore regionale al Lavoro, al termine del confronto tenutosi a Trieste con i rappresentanti sindacali dei poligrafici di Udine, Trieste e Gorizia Massimo Albanesi (Cisl Fvg), Arianna Braini (Rsu Ts), Domenico Gattulli (Rsu Ts), Mirella Iacone (Cgil Fvg), Livio Menon (Cgil Fvg), Gunther Suban (Uil Fvg), Diego Cattaruzzi (Rsu Go), Francesco Mattiussi (Rsu Gorizia) e Costantino Soncin (Rsu Trieste) e con i rappresentanti dei comitati di redazione di Messaggero Veneto e Piccolo (Giulio Garau, Ciro Esposito, Marco Ceci e Ilaria Purassanta).Nel corso del colloquio l'assessore ha manifestato disponibilità verso le azioni sindacali che verranno messe in campo. Giornalisti e sindacalisti hanno posto l'accento sulle condizioni "fortemente penalizzanti imposte dalla proprietà" e hanno chiesto il massimo sostegno all'Amministrazione regionale per tutelare i dipendenti del centro stampa, ricordando che Piccolo e Messaggero Veneto raggiungono numeri assolutamente lusinghieri e superiori alla media nazionale sotto il profilo delle copie stampate.Nell'esprimere preoccupazione per il futuro prossimo dell'editoria, sia a livello regionale che su piano nazionale, le parti hanno concordato sulla necessità di avviare un percorso comune per trovare una soluzione soddisfacente e rispettosa del lavoro dei dipendenti. ARC/PPD/com